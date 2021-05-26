有「亞洲糖王」之稱的嘉里集團郭鶴年，郭氏家族成員近半年頻頻沽貨，最新是交家族成員以8,600萬元沽出大潭陽明山莊，連同早前東半山怡園及西半山豪宅,涉及三項物業，沽貨金額1.84億元。

豪宅市場成交暢旺，部份買家趁機沽貨。大潭陽明山莊15座高層83號室，實用面積2,067方呎，獲買家以8,600萬元連車位購入，成交呎價41,606元。

按土地註冊處資料顯示，原業主MANIPUR ASSETS LIMITED，公司董事包括郭笑雲(KUOK CHIU HOON SELINA)、 KUOK AYESHA、郭孔輔(KUOK KHOON HO)，其中, 郭孔輔與郭鶴年兒子同名，其餘料為嘉里郭氏家族相關成員。單位於2006年底以3,355萬元買入，持有單位15年，是次沽貨，賺5,245萬元，升價1.6倍。

除陽明山莊外，郭氏家族成員去年底以8,500萬元連車位沽出東半山怡園單位，面積約2,547方呎，呎價33,373元。去年10月，郭鶴年千金郭綺光則以1,370萬元沽出西半山豪宅SOHO 38一個高層單位，上述三項物業涉資1.84億元。

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