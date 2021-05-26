● 國壽（2628）公佈，擬斥174.75億元（人民幣，下同）認購廣發銀行新股，以每股8.81元認購19.8億股股份。交易完成後，國壽在廣發銀行經增資擴股後的43.7%，與目前一樣，仍是廣發銀行大股東。

廣發銀行擬增發股份集資不超過 400億元。董事局指，今次交易有利於進一步深化雙 方戰略合作關係，提升公司綜合競爭實力，拓展業務發展空間。

● 聯交所上市委員會譴責德普科技(已除牌，前股份代號：3823）及多名高層，包括前執董事李子恆、劉新生、招自康，及李永生；前獨立非執董劉雲翔、吳偉雄，及譚德華。

聯交所指，該公司在2014年向合資夥伴收購合資公司的50%權益時，董事未有採取足夠行動或實行有效的風險管理及內部監控程序，以監控合資公司的營運狀況或保障其資產，最終導致合資公司失去一項重大資產。

●DYNAM JAPAN（6889）表示，由於日本在推廣COVID-19疫苗方面落後於其他國家，公司的營運收益恢復情況一直維持在上一財政年度營業收益的70%至80%之間，預計本財年將較上一財年獲得更多溢利。該公司指，已採取各類降低成本措施，並將在未來繼續採取有關措施。透過在降低收支平衡點方面作出的努力，例如生產力改革及重組，其商業模式已有所改變。因此，即使經濟環境無改善，而且繼續處於不可能實現營運收益增長的局面，亦可以獲得穩定收益。

●據銷售文件，碧桂園（2007）擬出售9,800萬股易居（2048）股份，作價為8至8.18元，較今日收市價9.24元折讓11.5%至13.4%，套現最多1.03億美元（約8億港元），禁售期為90日，摩根士丹利為獨家賬簿管理人。

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