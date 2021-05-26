澳洲國防部正研究是否以國家安全為由，中止山東嵐橋集團以逾5億澳元（約30億港元）租用達爾文港99年的協議。山東嵐橋今日下午就此召開發佈會，指澳洲北領地政府與集團簽署的租賃協議具法律約束力，按基本的契約精神及商業合作的互信原則，各方應尊重和履行協議的權利和義務，批評澳方的言論違背契約精神和互信原則，嚴重損害集團在租賃協議下的合法權益，對集團海內外產業的生產經營活動、對外合作和投融資活動產生嚴重負面影響。

山東嵐橋強調，集團收購達爾文港前，先後經歷了北領地政府、澳洲國防部，以及後續的關鍵基礎設施安全法案、外國投資法案等審查，整個收購行為符合澳洲法律、法案的規定，是互惠共贏的商業行為、正常的交流合作，不涉任何安全問題。

山東嵐橋表示，集團往後會事件的進一步發展，考慮透過相應的法律程序或其他適當的方式維護自身合法權益。

為當地創造300職位

山東嵐橋又表示，集團自2015年簽訂協議以來，不斷投資改善港口設施，優化管理團隊。其中集團已按照約定在5年內投資2000萬澳元改善及擴建港口泊位和配套設施，包括改善260單位的冷櫃集裝箱園區及港口配套設施，並將郵輪母港擴建至360米，讓港口可以停靠全球最大的郵輪。

山東嵐橋表示，現時達爾文港營運穩定，港口業務不斷增長，去年到港船舶總噸位達到3000萬噸，直接為當地提供100份全職工作，亦間接提供200個工作崗位。

港口戰略價值高

達爾文港位於澳洲北部，是澳洲距離中國最近的商用和軍用港口，美軍在當地亦有設軍事基地。澳洲北領地政府2015年把達爾文港碼頭，包括達爾文海上供應基地和福特山等碼頭等設施，租予山東嵐橋99年。不過，山東嵐橋過往被指與解放軍關係密切，交易當年曾引起澳洲國內和美國的疑慮。

澳洲上月引用去年底通過的《外交關係法》取消維多利亞州與部分國家的一帶一路協議後，當地多名議員要求聯邦政府取回其他重要港口的控制權。《外交關係法》授權澳洲外長檢視所有州政府和大學等機構與外國政府的協議，若外長認為這些協議違背澳洲外交政策或損害澳洲的外交關係，可以中止協議，惟法例不適用於商業協議。

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