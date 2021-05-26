據《央視》報道，中國衛健委和世衛組織駐華代表處今天聯合發佈《中國吸煙危害健康報告2020》，中國吸煙人口超過3億人，15歲以上人群吸煙率為26.6%，當中男性吸煙率高達50.5%，每年導致100萬中國人失去性命，同時指出有充分證據表明電子煙是不安全的，會對健康產生危害。

報告強調如果政府仍不採取有效行動，至2030年，吸煙人口將會增加至200萬人，至2050年更會增加到300萬人，亦列出吸煙及吸入二手煙會增加患上4大慢性病的機會，包括慢性呼吸疾病、惡性腫瘤、心血管病以及糖尿病，亦有提及到相關疾病與吸煙之間的關係的最新研究。

受到消息影響，電子煙概念股急挫，中國波頓（3318）收跌17.9%，報4.3元，思摩爾（6969）跌17%，報51.15元，但中煙香港（6055）則未有受消息影響，尾市再升至3.9%，報18.48元，而中概股霧芯科技（RLX），美股盤前亦跌超1成，暫報9.88美元。

中國煙草行業一直是國家壟斷產業，屬國家煙草專賣局管理，2019年煙草行業的稅收總額達破紀錄的1.2萬億元人民幣，上繳中央總額達1.18萬億元，稅繳之高是中國四大銀行一年利潤總和，騰訊（700）和阿里巴巴賺錢亦只及中煙的10分之一，煙草稅就佔了國家總收入近1成，但近年受電子煙搶佔市場而影響市佔。

原本煙草產業的稅率為66.6%，但電子煙卻按普通消費品徵稅，電子煙企業只繳納16%企業增值稅，造成了行業不平等，尤其電子煙的利潤極佳，國家一早有意監管市場。雖然國健委表面上稱為健康着想而勸籲戒煙，但實際上當局只為防範煙草稅收受到影響，因此中煙香港非但沒有因報告而下跌，反因電子煙受批評而利好。

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