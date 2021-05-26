恒地（012）營業二部近日部署推售鴨脷洲逸南之際，同系西營盤忠正街新盤藝里坊．2號，最新錄得一宗一房連平台單位成交，呎價見3.56萬元，創項目呎價新高。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊．2號自開售以來銷情理想，今天項目呎價再創新高，平台特色戶5樓G室，實用面積266方呎， 一房間隔，連361方呎平台，成交價948.175萬元，成交呎價35,646元。

發展商補充，藝里坊系列累售395伙，套現近32億。當中藝里坊．2號至今累售209伙，佔可發售單位240伙近87%，套現近16億，其中兩房將近售罄，僅餘一伙頂層兩房戶。

而藝里坊．1號至今累售186伙，佔可發售單位194伙近96%，套現近16億元。

鴨脷洲逸南周日開售45伙

同系鴨脷洲逸南最新落實首個銷售安排，本周日（5月30日）開售45伙，包括20伙開放式及25伙一房單位，實用面積由183方呎至264方呎，價單定價454.9萬至721.8萬元，呎價24,457元至28,785元，折實售價則介乎427.606萬至678.492萬元，呎價22,990元至27,058元。整批單位定價總值逾2.64億元，折實總值逾2.48億元。入場單位為3樓E室，實用面積186方呎開放式戶，折實價427.606萬元，呎價22,990元。市場指，項目上周日起收票，市傳已收350票，以首批開售計超額6.5倍。

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