上周中國政府表態打壓加密貨幣買賣和礦場業務，加密貨幣市場大幅滑落，累計幣市蒸發了超過50%。加密貨幣受投資者熱捧的其中一個原因就是上落波幅大，有波幅才有得炒。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼曾經說過，比特幣是「打不死的邪教」，也撤回了對比特幣崩盤的預測，但幾個月的急升後突然倒頭急跌，信徒對加密貨幣的信仰度難免也跟隨價格急跌。

不過相比股票市場，幣市還是一個比較先進的市場。首先幣市是全球共通的市場，你所買的幣不只在某地區交易所值錢，它是一種世界通行的價值。幣市也沒有收市時間，可以年中無休地在任何地方與任何人交易。幣市也沒有熔斷、跌停、漲停等機制，急升急跌也不會有監管機構出來維持秩序，像美股GameStop這樣不公平的事件當然也不會發生。倒是有些大型的中心化交易所，因為有經營孖展等衍生產品，總會在幣市大跌時死機，附帶一兩個非常詭異的針盤，讓客戶無法操作，默默任由宰割。

這一陣子也有不少客戶因為這些原因，將資產轉到我們公司。最起碼公司設在香港，緊急時必定能找到幫手。撇除這些少數技術或經營手法問題，幣市是一個貨真價實的自由市場。去中心化交易所數據透明，沒有監管機構的強行干預，市場較為公平一點。儘管現時還未盡善盡美，但加密貨幣的自由本質，透過這些大上大落，也體現出來。買入加密貨幣並非炒作一種新資產，我們買的，其實是資產的自由。央行電子貨幣和加密貨幣之間，你又將如何選擇呢？

李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 NFT

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