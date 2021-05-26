越秀去年修訂旗下油塘越秀冷藏倉庫改劃方案，將原定1,056個住宅單位的方案，透過縮減單位面積，增加337伙供應至1,393伙。最新規劃署文件顯示，不反對修定，並將於周五(28日)交由城規會審議。

地段連5,522方呎政府土地，地盤面積共13.2萬方呎，以5倍地積比發展成4幢29層高及1幢23層高住宅大廈，涉及1,393伙。相比起數年前已經批准的方案，新方案並未修改地積比，但將原定的平均每個506方呎單位面積，減至398方呎，令原定的1,056個住宅單位，增加337伙至1,393個住宅單位。

另外明興土木工程早前提出重建灣仔皇后大道東72至76號物業，重建為商業大廈，然而規劃署不支持相關改劃。地段地盤面積2,113方呎，現為「住宅(甲類)」用途，現址為1幢10層高住宅舊樓。申請人申請以15倍地積比，重建成1幢26層高的辦公室、商舖及食肆，總樓面約3.2萬方呎。惟規劃署認為，不應在規劃作住宅用途的區域中作商業發展，故不支持改劃申請。

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