2019年尾，Tesla獲多家內銀批出貸款，用於擴建上海的工廠；2020年來自中國的年收入按年急增逾1.2倍。市場認定Tesla將在大陸大展鴻圖，正當股價坐火箭，有華爾街分析員卻指，Tesla最大的風險便是中國。

上周五《路透》引述消息人士透露，部份北京及上海的中國政府部門主管，基於對車cam的安全隱憂，指示員工不得停泊Tesla車輛在部門範圍。中國早於今年３月禁止Tesla車輛駛入軍事地方範圍。其後Elon Musk曾表示，若Tesla在中國進行間諜活動，公司將會倒閉；今年2月，網傳Telsa員工向一名內地Model 3車主指中國國家電網的充電設施導致車輛出現故障的短片，最終令Telsa為員工言論向國家電網致歉。

中國與「crypto界KOL」Elon Musk對加密貨幣的看法南轅北轍，前者表明會打擊比特幣挖礦和交易行為，後者則表明支持加密貨幣發展。我好奇一個依靠中國市場高速增長的企業，與中國就虛擬貨幣唱反調會不會有後果。

不過近月Elon Musk對比特幣的看法撲朔迷離，彈出彈入，或許Musk在得罪中國或得罪全球Bitcoin散戶中掙扎着。中國是全球最大的電動車市場，亦是Tesla第二大收入地區，若Musk往後持續在加密貨幣議題上指手劃腳，Tesla股東將為其股價感到更擔憂。

商飛人