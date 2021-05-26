保安局本月11日宣佈凍結壹傳媒（282）創辦人黎智英持有的71.26%壹傳媒股份，及其所擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。壹傳媒今日刊發公告指，「凍結令」對黎智英向集團提供的未償還股東貸款無任何影響，而於2021年3月31日集團的未經審核銀行及現金結餘約為5.214億元，足夠支持集團營運至少18個月。「凍結令」亦無觸發現有貸款的交叉違約條文。壹傳媒明日（27日）復牌。

壹傳媒自5月17日自願停牌。該公司公佈，「凍結令」列作指定財產的資產為黎智英的資產，而非公司或其附屬公司的資產。因此，「凍結」指定財產對黎智英向集團提供的未償還股東貸款無任何影響，該資金存於集團成員持有的銀行賬戶中，而黎智英亦未提出提前還款的要求。

該公司又指，於2021年3月31日未經審核銀行及現金結餘約為5.214億港元，管理層認為自2021年4月1日起至少18個月，集團現有營運資金將保持足夠，而無需要黎智英提供額外資金。另外，該集團概無於現有貸款契約下可能觸發的交叉違約條文，亦毋須要黎智英繼續提供資金或黎智英的股權質押的貸款契約。

停發行《台蘋》紙本節省成本

於2021年3月31日，壹傳媒的未償還銀行貸款總額為9,360萬港元，預期將繼續按照該等款項各自的時間表還款。管理層預期，由於近期決定停止台灣《蘋果日報》的紙本發行，長遠而言將節省成本。管理層將集中利用線上發行的增長機會服務讀者，使讀者受惠。

壹傳媒自2015年宣佈計劃從紙本轉移至電子版策略後，其業務模式並未改變。於刊發公告之時，指定財產並不包括公司或其附屬公司之銀行賬戶，上述戶口一如該通知發出之前般運作。董事會與公司核數師就有關發出該通知作出討論後，並無識別任何由於發出該通知或其他原因而可能導致集團截至2021年3月31日止年度的財務資料無法於2021年6月底如期刊發的問題。

基於上述觀察，董事會不預期發出該通知會對集團的財務狀況或營運造成即時負面影響。

不過通告特別提到，國家安全處於有關信函中提醒張劍虹及壹傳媒不得作出任何行為協助或教唆任何人士，以違反當局通知的方式處理遭凍結的「指定財產」，以及作出該等行為的潛在相關法律後果。

股份交易量模式未有更改

就股份交易量模式方面，壹傳媒指，雖然大股東黎智英禁止處理其擁有的公司股份，但不認為會導致改變或出現影響。

董事會解釋，儘管黎智英持有71.26%股份，然而他自2006年起並未出售股權，最後一次收購股份是在2018年10月，因此其股份已長期沒有在市場上進行買賣。

其次，於過去12個月，公司股份以平均每日交易量23,128,897股進行買賣，而這個數據不包括2020年8月10至12日之間（包括首尾兩日）的激增交易量。有關交易量於公告日佔已發行股份總數約0.88%。

第三，於公告日，公司股東名冊擁有超過470名登記股東，就算不計黎智英及壹傳媒董事持股，仍然符合《上市規則》有關25%公眾持股量之規定。

前特首梁振英為壹傳媒小股東

值得注意的是，前特首梁振英今日在其facebook表示其亦是壹傳媒小股東，但未有提及持有多少股份。其關注集團及《蘋果日報》運作及資金財務事宜，並指已委託律師向執法機關投訴壹傳媒行政總裁張劍虹及其他董事，要求徹底調查。就梁振英採取的行動，張劍虹表示沒有回應，指集團財政健康，如常運作。

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