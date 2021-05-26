日本城母企國際家居零售（1373）與本港電商平台友和香港（YOHO）達成戰業務合作，日本城將以300萬美元（約2,325萬港元）收購友和2.77%股份，雙方將在會員計劃、收貨地點等合作。

國際家居零售公佈，與友和香港簽訂戰略性諒解備忘錄，日本城與友和香港將利用各自的資源在各方面進行合作，為客戶提供線上線下融合（OMO）的新體驗。國際家居零售旗下的日本城管理，已認購友和香港母公司友和集團546.6萬股A類優先股，佔友和擴大後股本2.77，作價300萬美元。

根據戰略業務合作計劃，雙方將就營銷、倉儲服務、分銷渠道和信息技術等方向合作，當中包括共同為各自會員提供優惠，並開展聯合營銷活動以擴大客戶群；共同採購庫存並在物流安排上彼此合作，以促進倉儲效率；日本城亦成為友和電商平台的家居及生活用品類別主力商家，擴大雙方的業務範圍及客戶；而友和亦借助日本城零售網絡擴展收貨地點。

國際家居零售表示，有意進一步擴展其線上業務功能並打入電商市場，認為有關戰略業務合作可為該集團在電商領域的市場發展鋪路，而透過友和香港的電商經驗和能力，兩者建立協同效應，可將帶來業務增長機會，並提高國際家居零售的品牌知名度。

友和月活躍用戶達180萬

友和YOHO乃本港電商平台，主要從事香港消費類電子產品和家用電器銷售，目前有57萬名會員，跟據Google Analytics 今年3月數據，每月活躍使用者（MAU）有超過180萬名。

上月友和YOHO跟國際集運平台Buyandship合作，將業務帶出香港，而隨著疫下新零售模式急速發展，友和YOHO亦與多家公司有業務來往，例如阿里巴巴（9988）旗下支付商AlipayHK、本地虛銀livi bank、主打「先買後付」（Buy Now Pay Later）的初創支付平台Atome等。

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