不少市民擔心越遲買樓越貴，爭相入市，樓價被急推高。屯門站上蓋屋苑瓏門，低層2房單位已搶到900萬元，比半年前同座同類單位賣貴百萬元。有區內地產代理表示，「冇貨係咁，客驚買唔到」。

市場消息指，瓏門5座低層C室，實用面積488方呎，業主叫價企硬900萬元，最後無價講下售出，呎價18,443元。翻查成交紀錄，瓏門2房單位造價見「9球」，在過去只出現兩次，分別是今年4月及2018年7月，為8座高層E室及8座中層A室，實用面積474及507方呎，成交價同為900萬元。換言之，今次低層造價900萬元，已平了歷史紀錄。

而同座C室單位，去年共錄得5宗二手買賣，造價全為「7字頭」﹔其中一個中層戶，去年11月以799萬元，今次成交低六層，反而賣貴101萬元或13%。另一個低層戶，去年4月造價更低見715萬元，更相差185萬元。

新婚客漏夜落定765萬購綠楊新邨

美聯物業柯志東表示，荃灣綠楊新邨S座高層5室，實用面積475方呎，同樣零議價下以765萬元沽出，呎價16,105元。買家為準新婚上車客，睇樓兩星期，現居於元朗，見荃灣站上蓋樓價平過元朗，睇樓後第二日漏夜收工即入市，因擔心過兩日才決定，單位會比人搶去。原業主2015年買入價530萬元，6年賺235萬元離場。

美聯物業鍾家豪表示，荃灣愉景新城本月共11宗成交，當中3宗三房成交超過1,000萬元。最新為12座高層E室，實用面積652方呎，業主去年11月叫價1,100萬元放盤，剛減至1,045萬元沽出，呎價16,028元。上月成交同座高層E室，因裝修較靚及高三層，成交價高達1,075萬元。

海堤灣畔無樓睇微減5萬元沽

中原地產曹嘉華表示，樓市暢旺，盤源漸缺，部份放盤即使無樓睇亦迅速獲承接。東涌海堤灣畔3座低層E室，實用面積506方呎，兩房間隔，享纜車站景致，亦可望東涌灣海景，無樓睇，但會以交吉形式易手，叫價748萬元，微減5萬元，即獲買家以743萬元承接，呎價14,684元。原業主2011年3月以347萬元購入單位，持貨10年，賬面獲利396萬元或1.1倍。

康怡花園3房放盤10日 1,000萬元低市價沽

中原地產楊文傑表示，入市氣氛暢旺，減價盤一般快速獲承接。鰂魚涌康怡花園N座低層4室，實用面積616方呎，3房1廁間隔，叫價1,090萬元，相比市場一般叫價1,100萬元稍平，業主亦肯提供議價空間，放盤短短10天，減價90萬元，隨即以1,000萬元沽出，折呎價16,234元，較市價低約8%。原業主早於1991年以186.5萬元買入單位，持貨約30年轉售，賬面獲利813.5萬元，單位期內升值4.4倍。

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