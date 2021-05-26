特約報道｜受千億量化寛鬆上馬、銀行利率維持於0.1厘低水、50%印花稅優惠等眾多利好消息帶動，近期墨爾本的樓市極為熾熱，澳洲四大銀行就預測當地樓價今年將會有8-18%增長，而CoreLogic 3月的數亦據顯示樓價單月升幅已達2.4%，為投資者創造黃金入市時機。不過投資海外物業不同「買棵菜」，究竟墨爾本哪一區最具升值潛力？票選十大最宜居地區喺邊？應選擇哪種戶型最能獲得長遠利益？各個地區入場價如何?不妨問問專家多做功課。

有人就需要有樓、有住屋需求自然會帶旺樓市，故人口增長往往是租金及價樓升值的鐵證。據澳洲統計局的數字顯示，過去3年墨爾本的人口增長就高達46萬，比起悉尼走勢更加強勁，而按照這個速度推算，墨爾本未來的人口肯定會超越悉尼成為澳洲的第一大城市，故樓市坐直升機的機會指日可待。

鎖定了墨爾本，就要再下一城決定心水的投資區域。墨爾本東南面向來是投資者兵家必爭之地，「港人最愛」的Doncaster、Balwyn、Glen Waverley及Burwood區亦坐落於此，一來是該處發展得早，無論交通、社區配套抑或基建也較為成熟，而且區內以豪宅多及名校網聞名，就像九龍塘的樓價多年從未回落，硬淨程度可見一斑。尤其是位於市區近郊的聯排別墅，既鄰近高速公路、出入方便，二來多屬大型社區屋苑，有齊各種社區設施，長遠的升值潛力也自然勝人一籌。

今次為大家推介的兩個聯排別墅項目就位於墨爾本東南面，其中75 Central是該區首個、亦是唯一一個聯排別墅屋苑，項目由有「建築界愛馬仕」之稱的Rothelowman領軍，精心設計出9種不同戶型，靈活性極高。加上交通便利、距離連鎖購物中心Westfield只有9分鐘車程，又有綠化及自然環境包圍，難怪區內出租率高達98%。項目另一大賣點是其持貨雜費極低，只需付物業管理費、排污費及市政稅，沒有其他隱藏收費，不怕魔鬼在細節。平均每月管理費僅約70澳元，大大降低業主持貨成本。

至於另一社區聯排項目Amara位於Oakleigh South，3分鐘即可到達Huntingdale station，前往各區也非常方便。而且該區像九龍塘匯聚多間名校，包括國際知名的Monash 大學、Deakin大學、Oakleigh Grammar及Oakleigh South Primary School等多間優質學府，10分鐘車程又可到達南半球最大購物中心Chadstone，又有Oakleigh Recreation Centre、Eaton Mall、Karkarook Lake及Huntingdale Golf Club等消閒娛樂設施，最適合習慣多姿多采的香港人。

雖然兩個聯排別墅也屬黃金地段，但定價相對親民，以75 Central為例，2至4房單位入手價只需44萬澳元起，發展商更提供5厘租金保障，買家可以賺取較高的現金流。至於Amara的4房聯排別墅入手價則為85萬澳元起，由於定價低、地點夠熱門，故數目極少，只有15間於海外發售，如果於6月前入手更可趕上「尾班車」、享受50%的印花稅減免政策優惠，想佔盡先機不妨於本星期親臨展銷會聽專家意見，抓緊最佳機遇入手。

想入好學校香港人會揀九龍塘，中產集中地則首選太古城，哪墨爾本最受歡迎的地區又是什麼地方呢？有意投資墨爾本樓盤的投資者、準備移民墨爾本的用家，不如一齊聽聽專家分享墨爾本最新出爐十大票選最宜居地區，我們會剖析票選基準及各個地區入場價，更會教不同的買家，應該從何入手鎖定地區才開始睇樓。

澳洲墨爾本 75 Central & Amara展銷會

日期：5月29及30日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

專題講座：墨爾本票選十大最宜居地區喺邊到？

講座時間：下午1時及下午4時(每天兩場)

網上登記：https://bit.ly/3f4zC5J

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