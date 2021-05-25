【本報訊】金管局前總裁陳德霖前年退休後，成立圓幣錢包科技公司。惟成立未夠一年，公開資料顯示投資者出資額急跌六成，變成2,000萬美元（即約1.56億港元），背後涉及公司架構重組。

根據公開文件顯示，圓幣股本構成當中，有500萬股是美元股份，屬於5名機構投資者早期的出資額，每股值10美元，總值5,000萬美元。另有1,000股屬港元股份，每股1港元，由一間叫先達的BVI公司持有，估計是最初成立公司時的「殼」。

不過，圓幣去年成立初期，美元股份僅獲繳付1,000萬美元，及後才增至2,000萬美元，另有六成美元股份，即總值3,000萬美元並未繳足。圓幣今年4月28日最新會議決定，扣除該筆未繳足部份，令每股由10美元跌至4美元，大插六成。換言之，變相令圓幣資本大減，跌至僅2,000萬美元。

歐亞平虞梵韵已辭任董事

圓幣發言人指出，圓幣錢包公司調整註冊資本，是配合成立控股公司的架構改組，成立上層控股公司，尚未投入的3,000萬美元資金會轉投入到新成立的控股公司，因此股東的投資總額並沒有任何改變。

除資本變動，圓幣早前亦出現人事變動。投資者之一眾安在綫（6060）董事長歐亞平，以及被指與雲鋒投資管理有關連的原董事虞梵韵，均於3月份中辭任董事。