中國商場未來5年有幾大趨勢，由於內地消費升級，未來將需要建設更多豪華商場，滿足市場需要；而隨著鐵路升級，鐵路+物業（TOD）模式亦為另一大趨勢；輕資產模式及商場管理良性循環下，將會出現「贏家全取」；由資產管理人至投資經理嘅業務模式轉變；以及喺大數據分析配合下，會員制成為競爭優勢，可強化對租客嘅議價能力。基於呢啲趨勢，華潤萬象生活（1209）將受惠，加上以建立經常性收入及增加獲得土儲渠道而言，料中國商場成為發展商結構增長動力。商場管理良性循環及輕資產模式，解釋咗商場經理快速擴大市佔率，而華潤萬象生活係食正呢條水。

與此同時，華潤萬象喺華潤集團嘅生態體系下，跟華潤啤洒（291）跟華潤電力（836）等等姊妹公司產生協同效益，而華潤萬象專注向國企提供城市服務嘅定位，亦令華潤萬象相對其他物管股有一定優勢。根據姊妹公司年報，預期撇除總部及區域分公司辦公室，華潤體系下可供管理嘅面積達6,330萬平方米。華潤萬象生活於今年首兩個月鎖定10個第三方非住宅管理項目，其中兩個來自華潤體系，預期未來可獲得母企更多支持。

作為高端購物中心管理商，華潤萬象可受惠於國家十四五規劃下的本地消費升級趨勢，華潤置地今年2月份租金收入按年增長3%，反映內地高端消費市場表現強勁。而華潤萬象獨特嘅輕資產模式，可受惠於內地高端消費領域發展趨勢，從而實現強勁增長。

較早前萬潤萬象已獲納入MSCI中國指數，預期追蹤相關指數基金於有被動資金流入。集團將繼續作戰略投資及收購，收入及毛利率有望提升。華潤萬象主要從事住宅及商業物業管理，旗下「萬象城」及「萬象匯」購物中心具品牌優勢，母公司華潤置地（1109）持有其權益72.29% 。由於集團可覆蓋更多商用物業管理，其中商業運營及物業管理服務，佔去年上半年收入46%，該業務毛利率高達35.8%，有利提升整體業績表現。母企華潤集團未來將陸續開設更多購物中心，現有商場租金上漲，強大品牌效應下可管理更多第三方購物中心，預期社區增值服務於2020至2023年間將以數倍速度增長。

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