火炭彩禾苑只有一座，提供806伙，是今期居屋最少伙數的屋苑，不過是唯一有三房兩廁戶型的居屋，分佈在11、12及17室。景觀主要分內園景、工廠區和山景。屋苑呎價最高的單位，為39樓7室，實用480方呎，定價380.83萬元，呎價7,934元，向東南，位處高層，不受前方工廈遮擋，望馬鞍山延綿不絕山景。至於定價最高單位是39樓11室，實用607方呎，定價465.38萬元，呎價7,667元，向東北，剛好高過4座及前方工廈。

其實屋苑大部份單位是向西北及向西南單位望山。1至3室及18至21室的向西北單位，低層望樹木，上到約10樓以上望見駿洋邨，約20樓以上當然較開揚，是望山景同駿洋邨。至於12至17室的單位向西南，低層同樣望樹木，到極高層，約30樓以上才有機會望到去穗禾路一帶的屋仔，比向西北的高層單位再開揚一點。

從平面圖睇，屋苑7至9室向東南望內園，似乎沒有特別，但現場背靠這些單位向東南由低向上航拍，高層和低層景觀認真差天共地。航拍機由低層向上飛至7至8樓是望前方工廈，飛到15至16樓相差無幾，但飛到約20樓以上，避開前方工廈後，嘩！景觀極度開揚，可以望到由馬鞍山至飛鵝山延綿不斷的山脈，氣勢磅礡！小編膽敢說，這是屋苑最靚景觀的單位。

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