電訊盈科（008）旗下ViuTV成功捧紅組合MIRROR及ERROR，無論是歌曲及節目均掀起全城熱話，MIRROR各成員滲透各渠道廣告；ERROR綜藝節目讓市民重拾睇電視興趣，在廣告大升憧憬以及經紀人業務利好下，今年ViuTV隨時達到收支平衡甚至賺錢，成為TVB（511）勁敵。

過去3年，TVB及ViuTV廣告收入榮辱互見。TVB於2018年達24.4億元，而ViuTV同年推算僅1.54億元，兩者收入比例差距達1比15.8。但之後TVB廣告收入拾級而下，2019年跌幅已達21.7%，TVB聲稱受社會動盪所致，但同期ViuTV卻反升11%，至去年兩間公司廣告比例差距已收窄至1比3.25。

去年電盈提到，儘管於疫情期間經濟疲弱及整個市場的廣告開支均有所下降，但受電視頻道及數碼平台收視持續上升所推動，ViuTV的廣告收益增長29%至港2.71億元。

以EBITDA計算，ViuTV去年虧損1.65億元，較2018年虧損3.5億元大幅收窄，如今年廣告收入明顯增加，料可轉虧為盈。但TVB成績卻慘不忍睹，經調整EBITDA由2018年的8.09億元大幅下跌至去年僅7,400萬，累計跌幅逾九成。

雖然TVB表示數字包括以攤銷成本計量之債券之減值虧損等，可能無法與其他公司比較。但TVB早前購買的星美債券已於2019年完全撇帳，而公司亦指去年經調整EBITDA急跌主要由於香港廣告收入大幅下跌所致。

去年底兩間電視台分別公佈今年的廣告價單，其中ViuTV在21:25至24:05「黃金時段」廣告收費逆市加價近四成，30秒廣告標準收費1.51萬元；而TVB在18:55至22:55「黃金時段」30秒廣告標準收費14.36萬元，按年不變。據了解，近月隨MIRROR、ERROR崛起，有關價單亦進一步向上「調整」。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，現時ViuTV廣告收益以及經理人幫藝人「接Job」等方面收益，有助公司業務虧損進一步收窄，但無法確實估計ViuTV收入增長速度，而ViuTV扭虧為有助帶動公司整體業務收入。

媒體顧問：ERROR確立ViuTV年輕形象

事實上，ViuTV綜藝掀起全城熱話，上周播畢的《ERROR自肥企画》，爆出「呢個係艱難嘅時代」、「現實太多制肘」、「要戰勝荒謬」、「相信一種價值」等金句，被網民封「綜藝第一神作」。

社交媒體顧問楊永樂（Terry）表示，電視台有自己成功的藝人，可以讓他們參與旗下的電視節目，從而確立藝人的定位，例如組合ERROR沒有偶像包袱，很適合參與《花姐ERROR遊》、《ERROR自肥企画》等綜藝節目。

另外，如果電視台藝人有一定知名度的話，可以令其參與的節目更受關注，因為藝人的支持者會推介給其他人，較容易走出同溫層。最後，電視台有更多資源，可以幫助藝人作歌影視三棲發展，例如最近姜濤有傳即將和毛舜筠合作拍電影。

楊永樂續指，MIRROR是近年難得一見的偶像組合，歌迷遍佈不同年齡層和性別，ERROR更可以令到品牌和電視節目年輕化，整體而言令到Viutv這個品牌更貼地和受觀眾歡迎。

獲企業垂青廣告傾瀉全城

去年電盈業績曾提及，《全民造星》成為ViuTV旗艦節目，吸引眾多廣告客戶及贊助商外，男團MIRROR及ERROR更通過該節目引起公眾留意，並越來越受歡迎。

雖然電盈未有細列該數據，但當兩男團廣告越來越廣泛及洗腦。例如九巴曾在今年初和MIRROR成員柳應廷（Jer）合作舉行迷你音樂會。公司發言人指去年尾已經有找Jer舉行音樂會的想法，因疫情關係順延至今年初，適逢Jer去年奪得叱咤樂壇生力軍金獎，因此得到更多關注。

他續指，近年公司調整電視廣告（TVC）的比例，因為香港人瀏覽手機的時間越來愈多，而且做數碼營銷（digital marketing）可以精準接觸受眾，未來九巴會和MIRROR另一成員呂爵安（Edan）合作拍片，揀選MIRROR的原因是希望加強與年青人的聯繫，突顯公司有活力的企業形象。

Deliveroo曾與ERROR和MIRROR合作，公司發言人表示最近在MIRROR的演唱會中亦包辦他們膳食，打氣同時為餐廳伙伴推廣。Deliveroo認為兩團形象正面有活力，深受大眾喜愛，因此選擇和他們合作。宣傳渠道方面，隨著智能手機的使用越來越普及，Instagram會繼續成為公司重要的宣傳平台。

藝人管理業務為潛在金蛋

在兩團賺得盤滿缽滿之時，亦代表ViuTV藝人管理業務密密吸金。華星唱片前高層簡文滌表示，一般新人和經理人公司拆賬的方式各有不同，但普遍沒有太大議價空間，一般以四六，甚至大公司有機會需要三七分賬，因為公司需要向新人投放資源。

至於合約期方面，則有機會是「3+3」，即3年生約和3年死約，又或者是「5+5」，因為現時經濟環境較以往差，新人回本時間一般較長。另外，電視台有更多資源捧紅藝人，而其他經理人公司則比較欠缺資源，所以前者合約期有可能較短，因為可以在短時間看哪個新人較有潛質，從而改簽更優厚的合約，以留住藝人。

TVB「超級綜藝」無補於事

至於TVB，今年3月電視廣播（511，TVB）大股東黎瑞剛高調表示對TVB非常不滿意，隨即「號召」曾志偉及王祖藍擔任公司高層，揚言要搞「超級綜藝」。以3月24日曾志偉及王祖藍首度以高層身份露面計算，電視廣播股價由翌日（25日）最低7.71元開始上升，最高曾升至4月中的9.86元，但之後無以為繼，股價輾轉下跌，至周一已跌至7.67元，低於二人正式「回巢」時。

資深廣告人、The Bees創辦人及CEO曾錦強表示，ViuTV相對TVB年輕化是無容置疑，「好似懂得網民口味，以及傳統同網上嘅配合做得好啲」。他提到，公司亦多用了ViuTV的藝人擔任代言人，「新鮮感係原因之一，同埋政治氣氛都有影響」，坦言有部份品牌擔心使用TVB藝人會被網民狙擊。

近年ViuTV廣告收入每年遞升，TVB則不斷下跌，曾錦強指新參與者有優勢，「就係基數較低」，亦較容易看到市場空隙。問到預期ViuTV會否有機會超越TVB，曾錦強曾指並不容易，因TVB對年老一輩觀眾群有壓倒性優勢。

曾錦強亦指，除了ViuTV成功「捧紅」本身為幕後的花姐，擴闊收入來源外，本身造星能力都為整個市場帶來新意。他坦言網上資訊太多，網民容易「一出廣告就click走」，導致「用咩人其實重要過廣告本身創意」。

近日Mirror有成員因宣傳美心旗下食肆引起爭議，曾錦強坦言現時香港相當政治化環境下必然會發生，坦言「企業唔會淨係想做一邊生意」。以目前情況來說，被外界視為「藍店」的企業願意使用「偏黃」藝人開始增加。

電視台積極拓展網上廣告收入

今年3月尼爾森與香港廣告客戶協會聯合發布廣告預算調查結果，推算去年香港整體廣告投放金額為221億元，按年下跌18%，並料今年整體廣告預算將減少6%，其中線下廣告預算削減15%，但網上廣告預算則增長4%。

按類別來看，尼爾森調查亦指，去年網上及傳統媒體廣告投放比例為58:42，其中電視比例為9.6%，約8.9億元。料今年比例為64:36，傳統廣告收入「越做越細」，故近年兩間電視台都積極拓展網上廣告收入。

曾錦強分析指，網上廣告增加與市民使用習慣有關，「十幾年前大家仲係花好多時間睇電視同報紙，依家個個都係揸住手機，佔用大家嘅時間越來越多」。但現時數碼媒體資訊越來越分散，令廣告商對傳統媒體投放比例未有迅速減少。

李澤楷鍾情傳媒業

李澤楷一向鍾情傳媒業，於1990年創立衛星電視StarTV，1993年以5.25億美元轉讓63.6%股權給傳媒大亨梅鐸的新聞集團，其後被梅鐸買入餘下股份，總作價為9.5億美元。李澤楷於2003年透過電訊盈科（008）推出now TV，在2010年透過「香港電視娛樂有限公司」名義向政府申請免費電視牌照，旗下免費電視台於2016年正式開台，以「ViuTV」作為其免費電視品牌。

電盈去年以19.5億元將nowTV出售予同系香港電訊（6823），ViuTV、以及包括影視娛樂「黃Viu」及音樂串流業務Moov的OTT業務則保留在電盈。另外，一直有傳李澤楷想將電盈的OTT業務於美國分拆上市。

李澤楷亦有其他媒體投資，在2006年落實以3,500萬美元購入《信報》五成股份，並於2014年購入《信報》餘下股份，在2016年創辦主打年輕人市場的新媒體Stakk，翌年轉營並解散大部份員工。李澤楷今年開了一間名為Noble Castle Asia的經理人公司，找了湯唯前經理人Maria任經理人，曾參演TVB戲集《使徒行者3》、《反黑路人甲》的林宣妤是公司旗下首位藝人。

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