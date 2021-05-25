偶爾見到一些P/B值很低的股，我會小額地買下，像收集郵票那樣收起來，希望有一天，這些股會私有化。不過，要買中私有化並不容易，目前我手上至少有數隻已經持有數年的低P/B股，甚麼動靜也沒有，換言之，損失了機會成本。幸運地，買中了呢？實際上，買了也賺不了很多很多錢，理由是我的投入並不多，買中最大的回報是心理上的回報，是樂趣，是自我讚賞自己買中私有化股。

股市投資，如果有足夠的資金，不妨多樣化，保持心理健康、開心是重要的，最近一次買中的私有化股是會德豐，買中會德豐之後，再接再厲，繼續憧憬九倉集團（004）也私有化，因為這也是一隻P/B值很低的股。

P/B值很低的股可以說是超值股，有潛在的私有化機會，那麼P/B值很高的股是不是都不值得投資？當然不是，絕大部份的新經濟股P/B值都很高，ATMXJ中，P/B值最高的是騰訊（700），而騰訊也是目前ATMXJ中表現最好的股，是ATMXJ中唯一一隻年初至今股值仍有增長的股，而且增長幅度還好過恒生指數。

昨日在內地股市大幅造好的帶動下，港股特別是新經濟股多有不錯的表現，也使到恒指創出五月份新高，而內地A股、上證指數不但創五月份新高，更創出兩個月新高。前陣子市場不時傳出內地收緊銀根、壓抑股市的擔心也暫除，A股三大指數更有2.34％至2.79％不等的大升幅。

過去幾個月，舊經濟股復蘇而新經濟股調整，導致恒指無力再上，恒指就在2,500點的波幅內波動。昨日多隻新經濟股股價大幅反彈，是好現象，如果新經濟股的反彈能持續，恒指就有力破頂，近幾個月恒指的調整，基本上就是新經濟股的調整造成的。

曾淵滄

財經評論員