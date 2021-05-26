樓市氣氛轉旺，但仍有急套現業主蝕讓沽貨。市場消息指，元朗連錄2宗蝕讓，其中屏山洋房屋苑娉廷單號屋，實用面積1,519方呎，原本叫價2,000萬元，議價後以1,950萬元易手，呎價12,837元。原業主2016年以約1,967萬元買入，賬面蝕讓17萬元，若連釐印費及代理佣金等開支，估計實際損失逾100萬元。娉廷提供41間洋房，至今錄得的3宗二手全屬蝕讓。

其次，元朗溱柏5座頂層戶，實用面積1,323方呎，剛以1,850萬元連一個車位易手，呎價13,983元。據了解，原業主2015年斥約1,774萬元買入，因急放賣套現投資其他項目，故願意減價以較優惠價錢出售，放盤一個月獲承接，賬面獲利76萬元，賺幅僅4%，扣除釐印費及佣金等開支後，料明賺實蝕離場。

油麻地御金‧國峯6座低層連平台，實用面積466方呎，連232方呎天台，原業主2012年以約962萬元買入，剛以1,000萬元易手，賺幅不足4%，料蝕使費離場。

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