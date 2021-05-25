立即參加【加密貨幣進階班】網上課程（早鳥優惠價988/3堂）

比特幣經過519幣災後，暫未見反彈動力。不過機會始終留給有準備的人，如果閣下認為今次跌市，只是高位借勢回調，並趁機好好裝備自己，掌握投資加蜜貨幣技巧，為下一個升浪作為準備，以下課程就絕對適合你。

蘋果investMAN將舉辦【加密貨幣進階班】網上課程，CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人李思聰將一連三堂，為大家解構去中心化金融、NFT等進階投資方法。

【加密貨幣進階班】網上課程

日期：2021年6月3日、10日、17日

時間：晚上7時至9時

播放平台：Facebook

費用：

一連三堂合共定價1800元，早鳥優惠價988元

*於2021年5月30日（日）晚上11時55分前可享早鳥優惠

截止報名日期：2020年6月2日（三）晚上11時59分

報名方法

點擊參加【加密貨幣進階班】網上課程（早鳥優惠價988/3堂）

細則

* 參加者必須登入Facebook，以收看課程直播及錄影。

* 參加者仍可透過 Facebook 重溫課程足本錄影。

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及【investMAN】FB專頁 以接收最新公告。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

* 查詢詳情：請於辦公時間星期一至五上午10時至晚上6時，致電 2990-7469 或電郵至 cs@nextdigital.com.hk。如活動當日需要任何協助，請致電 6398-9469（只限活動當天之用）。

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