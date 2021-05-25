【本報訊】資金瘋狂湧入樓市，路勁（1098）與平安不動產本月開賣的黃竹坑晉環，一個月內賣樓百億。多個名人及家族購入外，熟悉地產市場的富二代，包括莊士「太子爺」莊家淦、紡織大王羅定邦孫女羅君兒（圖）均先後購入晉環。

莊士太子爺1,846萬入市

晉環1A座22樓B室，實用612方呎，屬兩房單位，按土地註冊處資料顯示，單位本月以1,846.2萬元沽出，實用呎價3萬元，登記買家莊家淦（CHUANG KA KAM GEOFFREY），與莊士國際（367）主席莊紹綏幼子同名，料屬同一人。莊士國際過往發展不少貴價豪宅，如多年前購入山頂百祿徑15號屋，前身為已故華懋董事局主席王德輝的故居，購入後連同毗鄰17號共同發展成兩幢豪宅放售。

此外，晉環1A座16樓E室，實用面積581方呎兩房戶，按資料顯示，獲同屬「富二代」的紡織大王羅定邦孫女羅君兒以1,176.4萬元購入，實用呎價29,542元。

另外，土地註冊處資料顯示，大潭道45號3號洋房，樓高三層，實用4,775方呎，另連有1,289方呎私家花園及998方呎天台，並設有私家泳池及兩個車位，是次成交實用呎價89,634元，登記買家為胡祖六，與內地春華資本私募基金創辦人名字相同。胡為螞蟻集團董事會成員及港交所獨立非執行董事，將於今年任滿。樂聲持有的大潭道45號，建有7幢洋房，至今沽出3幢洋房，涉逾13億元。