港鐵（066）舉行股東會，除主動提及新綫路最新發展外，有股東質疑港鐵職員近期查票手法，引起與乘客衝突，港鐵車務及中國內地業務常務總監劉天成表示，前線查票時會遇到困難，「單憑外表好難辨別係咪有特殊需要」，已提醒同事要留意與乘客溝通。

港鐵上月接連出現查票爭拗，上月一名青年持殘疾人士個人八達通卡，在杏花邨站出閘時一度反抗查票，遭五名港鐵職員跪頸制服，其後被捕。亦有乘客投訴在石硤尾站在查票時遭職員粗言辱罵。

劉天成表示，杏花邨站事件已交由警方處理，現時不便評論，但指出職員查票會一視同仁，希望公眾理解前線會遇到困難，「單憑外表或者乘客拒絕透露背景時候，前線同事係好難辨別乘客係咪有特殊需要」，強調會做到以客為本，有需要改善的地方都會認真做。

他表示，不時為同事提供合適培訓及資源，並提醒同事要留意與乘客溝通，尤其是突發情況應作出合適臨場應變，而近日亦與支援團體交流，了解類似情況如何加強雙方溝通。

循民事刑事追討車站設施受毀

劉又透露，港鐵前年被破壞的設施絕大部份已完成修復，該公司一直研究不同途徑及責任追討損失，包括民事訴訟，或根據法庭刑事案件所頒下的賠償令索償。

過往港鐵股東會都變成大型申訴大會，今年只限制最多120人出席，到現場請願人士亦較以往少。有都會駅居民投訴港鐵採購部及物業管理部不理業主反對，篩走合資格承辦商；亦有股東不滿港鐵的項目「新樓溶溶爛爛」；德福花園外牆維修費亦引關注。港鐵主席歐陽伯權回應指，由於股東會主要圍繞整體發展，個別問題管理層會透過電郵與股東聯絡。

被問及物業發展，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，早購購入德福商場2期及Pop Corn 2期餘下股權，主要是改善投資組合，從而得到長期可持續收益，該公司未來亦會在合適時候作出其他投資。

小蠔灣住宅項目料2024年招標

他又稱，北大嶼山小蠔灣車廠上蓋項目中長期會提供2萬個單位，一半為資助單位，目前進展良好，已進入前期設計階段，作出深入規劃工作，預計2024年為第一期項目進行招標。

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