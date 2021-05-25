【本報訊】聯儲局官員連發淡化通脹升溫言論，加上資金流入中港股市，美元昨走弱，倫敦開市後離岸人民幣衝穿每美元兌6.4關口，創三年新高，外電傳聞國有大行幫手「沽人仔㩒低滙率」。有分析睇好離岸價年內或攀上6.25至6.3，但亦有財資界指人行未必樂見滙率單邊持續走強，關注未來數天開市中間價有否指導手影。

在岸價昨未見升穿6.4關口，亞洲市收報每美元兌6.4078，單日升215點子；傍晚6時離岸價報6.3995，升100點子（升值0.16%），每百港元兌82.43人民幣。

路透昨引述多個消息人士稱，當離岸價升值至6.4關鍵水平後，午後即見國有大行出手買美元護盤，防人民幣升速過快，雖然升穿6.4勢不可擋，但此舉亦反映當局對人民幣升值空間封頂的取態。

縮表無定案 美元仍弱

東方滙理銀行新興市場策略師張敬勤認為，未來數天開市人民幣中間價將成為焦點，若人行沒有動作令中間價稍微開向人民幣偏弱方，或無暗示需要時重新引入逆周期因子降溫，意味離岸價將再有少少空間上升，惟他相信人民銀行「唔想見到人民幣單邊走強，要雙向波動」。

張敬勤續稱，近期美滙弱亦與10年期國庫券孳息率回落但通脹高、歐元略為造好等有關，7、8月間儲局若發縮表訊號，對市場亦會帶來風險，故他維持年內人民幣離岸價介乎6.4至6.6區間上落看法。

東亞銀行（023）高級外滙市場策略師葉澤恒亦表示，美元弱與始終沒有一個儲局重量級人物、就會否短期內縮減買債一錘定音有關，另邊廂中國經濟、控疫及利率因素等，均利好資金流入，暫時估計離岸價升到6.38會略為喘定，投資者可在滙率回軟到6.43至6.45時考慮吸納人仔。

睇好人民幣顯著續升的星展香港財資市場部董事總經理王良享，維持人民幣年底升至6.25「底線」的預測。

瑞銀料人幣升至6.3

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管、兼亞太區外滙及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）則預測，美元兌人民幣今年第三季會進一步走低，並在季內觸底，9及12月底人幣會升至6.3及6.35，明年美元則有更多上行空間。

人民幣開市中間價昨兌美元報6.4283，升125點子，美滙指數則跌穿90，單日挫近250點子至89.6。人行副行長劉國強早前表示，人民幣今年有升有降，波動在合理均衡水平。