本港樓價長期高企，租金回報率低，越來越多港人到海外置業作投資。做地產代理起家的中原集團主席施永青，兩年前成立私募基金投資學生公寓，繼美國後，剛落實拍板進軍英國學生公寓，3個倫敦學生宿舍提供127張床位，總投資額約2,000萬英磅，折合近2.2億港元，租金回報率約4厘。

施永青接受訪問時指，對於擁有高資產淨值的投資者而言，除了賺錢要快之外，亦尋求相對穩定的低風險投資，故中原兩年前成立私募基金，進軍美國，投資學生公寓，笑言投資學生宿舍的「特色係唔會大升，好似倒自己米」，該基金旨在為高資產淨值人士分散及減低投資風險，提升資產價值。

美國兩項目出租率97%

疫情嚴重的美國，多間大學停課，施永青曾擔心中原兩年前投資的美國學生公寓，會不會人去樓空無人租，結果卻出乎其意料之外。截至去年12月數據，2間學生公寓的平均出租率達96.9%，租金分別錄得8.4%及17.4%升幅，物業價值亦升8.6%及16%。

施永青透露，中原基金將進一步進軍英國，投資倫敦3個學生公寓組合，投資額約2,000萬元英磅，相當於接近2.2億港元，預計租金回率4厘，相比美國10年期債息僅1.6厘左右，學生宿舍回報更佳。他亦指，香港近年好多人買納米樓，然後租給大學生，只是本港投資學生宿舍未成氣候，但外國很普遍，「租一拃返嚟，然後變劏房出租」。

中原投資管理有限公司(開曼)總裁葉明慧表示，英國全日制大學生人數達201.5萬，其中25.7%為非英國藉留學生。除了留學生，英國共有118萬本土學生不在原生城市就讀大學，這批穿州過省的大學也成為學生公寓的潛在租客。以此計算，非在家住宿需求約為170.4萬張床位。在這些需求中，目前有16.9%的學生住在大學提供的宿舍，而有19%的學生住在私人營運的學生公寓中，64.1%大學生未能入住任類型的學生宿舍，可見市場有巨大的增長潛力，令過去數年英國私人學生公寓平均出租率達98%至99%。

而在過去5年，全英學生公寓的每年供應量均比學生人數的年均增長量少約1萬個，說明每年新增供應均未能滿足新增需求。英國學生公寓去年投資回報4.9厘，較商業地產回報2.2%為高。

中原投資管理有限公司(開曼)董事總經理江若雯表示，中原基金已鎖定收購倫敦市中心zone 1內一個學生公寓組合作投資，涉及3個物業，分別位於Bayswater、Kensington及Vauxhall，總面積41,877方呎，合共提供127張床位。當中兩個項目入住率分別98%及100%，現時每周平均租金235及310英磅。基金將以低市價約一成的價格購入物業後翻新作學生宿舍，並會按季向投資者分派經營收入。

葉明慧表示，是次投資倫敦3幢學生宿舍，預計所需資金約2,000萬英磅，若以市場同類型基金作參考，每名投資者入場金額約100萬英磅，基金管理費約2%，投資年期5年。而項目收購行動已展開，資金到位便會逐一收購。另外，兩年前推出的美國學生宿舍投資，共有20位投資者參與，內地客佔超過一半。

施永青女兒、中原集團子公司主席施慧勤，本身在英國知名學府劍橋大學畢業，她認為住宿舍是留學生不可或缺的經驗，但大部份大學均沒有提供足夠宿舍給自己學生，令學生逼於出外找宿舍居住。她亦提到英國的治安問題，形容當地「比香港不安全好多」，「我先生係英國人，他居住的地方，隔一條街情況差好遠....例如可能會有街童、有人賣毒品，甚至有人攞把刀出來桶住你，真係有咁既情況發生，包括英國倫敦。」

她指尤其倫敦租金較貴，學生出外找地方居住，多數都是選擇租金便宜的地方，若不熟悉當地情況，就會不小心租到這些危險地方。但私人營運的學生公寓，會有拍卡系統、CCTV，甚至有保安，「所以家長可以放心好多，起碼唔會有閒雜人等。」

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