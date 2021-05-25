電盈（008）旗下ViuTV成功捧紅組合MIRROR及ERROR，無論是歌曲及節目均掀起全城熱話，MIRROR各成員滲透各渠道廣告；ERROR的綜藝節目亦讓市民重拾睇電視興趣，在廣告大升憧憬及經紀人業務利好下，分析指今年ViuTV隨時達到收支平衡甚至賺錢。

過去三年TVB（511）及ViuTV廣告收入榮辱互見。TVB於2018年達24.4億元，ViuTV同年推算僅1.54億元，差距達1比15.8，但之後TVB廣告收入拾級而下，2019年跌幅達21.7%，同期ViuTV反升11%，至去年兩公司差距已收窄至1比3.25。

以EBITDA計算，ViuTV去年虧損1.65億元，較2018年虧損3.5億元大幅收窄，如今年廣告收入明顯增加，料可轉虧為盈。惟TVB成績卻慘不忍睹，經調整EBITDA由2018年的8.09億元跌至去年僅7,400萬元，累跌逾九成。

廣告商讚形象有活力

去年底兩間電視台分別公佈今年的廣告價單，其中ViuTV在21:25至24:05「黃金時段」廣告收費逆市加價近四成，30秒廣告標準收費1.51萬元；而TVB在18:55至22:55「黃金時段」30秒廣告標準收費14.36萬元，按年不變。據了解，近月ViuTV有關價單亦進一步調高。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，ViuTV廣告及經理人幫藝人「接Job」等方面收益，有助業務虧損收窄，但無法確實估計其收入增長速度，而ViuTV扭虧有助帶動整體業務收入。

雖然電盈未有細列數據，但MIRROR及ERROR的廣告確實越來越廣泛，例如九巴曾在今年初和MIRROR成員柳應廷（Jer）合作舉行迷你音樂會。九巴發言人指，近年公司調整電視廣告（TVC）的比例，因為香港人瀏覽手機的時間越來越多，而且做數碼營銷可以精準接觸受眾，未來九巴會和MIRROR另一成員呂爵安（Edan）合作拍片，突顯公司有活力的企業形象。

Deliveroo亦曾與ERROR和MIRROR合作，公司發言人表示最近在MIRROR演唱會中包辦他們膳食，同時為餐廳夥伴推廣。Deliveroo認為兩團形象正面有活力；宣傳渠道方面，隨着智能手機越來越普及，Instagram會繼續成為重要的宣傳平台。

藝人管理業務勢受惠

在兩團賺得盤滿缽滿之時，亦代表ViuTV藝人管理業務密密吸金。華星唱片前高層簡文滌表示，一般新人和經理人公司拆賬的方式各有不同，但普遍沒有太大議價空間，一般以四六，甚至需要三七分賬。合約期方面，有機會是「3+3」，即3年生約和3年死約，又或者是「5+5」，因現時經濟環境較差，新人回本時間一般較長。另外，電視台有更多資源捧紅藝人，合約期可能較短。

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