【本報訊】美國近期通脹數據高於市場預期，觸發市場對聯儲局退市及加息的憂慮，聯儲局官員再派定心丸，重申通脹壓力不會因經濟重啟而持續攀升。聯儲局又實施隔夜逆回購協議，規模激增至3,949億美元，高於上周五的3,690億美元，創下2017年6月30日最高水平；而隔夜逆回購利率跌到0%至負0.1%，為3月以來最低水平。

聯儲局理事布雷納德周一出席由CoinDesk舉辦的Consensus大會稱，長期通脹預期是通脹走勢非常重要的部份，但目前仍然極穩定，暗示即使有一些因素推動通脹，也不會持續。

納指早段造好 跑贏道指

她強調，倘若通脹持續且明顯高於央行預設的目標，進而威脅到長期通脹預期，聯儲局也有政策工具及經驗，能將通脹緩慢地降至目標水平。

至於美股盤前造好，以科技股為主的納指繼續跑贏道指及標指，開市後繼續領先，反映市場暫時放下對通脹憂慮。直至9時45分，納指報13736點，升76點或0.56%；道指報34473點，升79點或0.23%；標指報4210點，升13點或0.31%。美滙指數報89.692，跌0.17%，至於美國10年期債息保持平穩在1.594厘水平，跌0.85%。