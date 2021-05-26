新冠疫情肆虐，長江集團宣佈今年將夥拍李嘉誠基金會為公益金項目籌款，於本周六（29日）晚上播放的公益金電視籌款節目中，啟動長江捐款熱線為「公益金及時抗疫基金」籌款，並突破等額配對模式，由以往一比一配對電話捐款，今年「加碼」至公眾每捐1元，長江集團與李嘉誠基金會便雙倍支持捐2元。

據知，長江集團與公益金合作多年，是次為長江集團與李嘉誠基金會第二次攜手合作捐款，對上一次為2018年公益金成立50周年時共同捐款1,000萬元。去年長江集團亦以一比一配對電話捐款為項目籌款，支援受疫情而影響生計的本港市民。

李澤鉅身兼長江集團主席及李嘉誠基金會副主席，與香港公益金會長李業廣宣傳是次籌款的概念，並鼓勵更多市民共襄善舉，幫助更多有緊急需要的人士，解決經濟上的燃眉之急。

公益金自2020年2月中旬成立抗疫基金，已批核兩輪9,600宗逾申請，涉約6,680萬元，早前亦開放第三輪申請，幫助疫情影響而導致失業、減薪及開工不足導致面對經濟困難的各行各業人士。

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