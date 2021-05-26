上月末新地（0016）以86.14億元超高地價，搶奪古洞北首幅住宅官地，地價超出市場估值近44%。原以為新地獨家高價投地，原來最終僅僅贏個馬鼻。地政總署最新公布地段其餘9份標書金額，除了新地外，仍然有另外4份標書金額高過市場估值上限60億元，即半數入標發展商出價相當進取。

地政總署公布，上水古洞第25區其餘9份標書金額，當中除中標標書金額86.14億元外，其餘第二至五高金額入標金額分別為82.1、78.88、73.68及72.278億元。當中次標僅僅比中標金額低2.4%，新地僅僅險勝奪得用地，連第五高標書金額，都比市場估值上限60億元，超出20%，即過半發展商入標價都高過市場預期兩成以上。

截標地段為新界古洞第25區地皮，地盤面積約20萬方呎，最高可建樓面面積約120萬方呎。市場原先估值48至60億元，除新地中標價高出市場估值上限44%外，其餘首四標金額分別高出36.8、31.5、22.8及20.5%，每呎樓面地價分別為6,847、6,578、6,144及6,028元，都比2018年鄰近恒地用地補地呎價3,643元，最少高出65%以上。

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