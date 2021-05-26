近年ESG（環境、社會及管治）和氣候投資成為熱門投資主題。渣打銀行財富管理高級跨資產策略師林景蔚表示，看好當中四大範疇：能源轉型、循環經濟（circular economy）、永續飲食（sustainable food）和水利發展；並指ESG相關股的預測市盈率已跌至合理水平，建議長線投資者逐步吸納。

林景蔚指出，多國已承諾於2060年前達致碳中和，而各國政府將極力推動氣候投資以實現目標，例如美國總統拜登提出的2萬億美元基建計畫，以及歐盟的《綠色政綱》。林景蔚表示，基金和投資者也開始響應氣候投資。他引述去年渣打與諮詢公司Oxford Risk進行的一項全球調查結果，稱有逾四成投資者表示，未來三年內有可能將5至15%資金用作氣候投資，更有超過三成投資者願意投入15至25%資金。

林景蔚續稱，科技進步令能源轉型變得可行和平價，長遠有利ESG發展。他表示，想投資半導體和5G板塊，可留意市值較大的歐美公司。電動車板塊而言，美國和德國的傳統大車廠已陸續轉型生產電動車，所以歐美和中國三地的公司均值得投資者留意。水利發展方面，雖無特別著名的公司，投資者可以透過環球基金進行分散投資。

他認為科技股已完成短期調整，加上市場目前預期通脹將升溫，資金將會從舊經濟流入科技板塊。而現時正是慢慢買入ESG的好時機，因為增長型股份的估值逐步回穩，相信隨著這些公司的收入追上市場預期的表現，股價幾年後就能重回去年末的水平。

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