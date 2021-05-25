【本報訊】本港樓價長期高企，租金回報率低，越來越多港人到海外置業作投資。做地產代理起家的中原集團主席施永青，兩年前成立私募基金投資學生公寓，繼美國後，剛落實拍板進軍英國學生公寓，投資額約2,000萬英鎊，折合近2.2億港元，租金回報率約4厘。

施永青接受訪問時指，對於擁有高資產淨值的投資者而言，除了賺錢要快之外，亦尋求相對穩定的低風險投資，故中原兩年前成立私募基金，進軍美國投資學生公寓，笑言投資學生宿舍的「特色係唔會大升，好似倒自己米」，該基金旨在為高資產淨值人士分散及減低投資風險，提升資產價值。

美宿舍租金疫情下續升

美國疫情嚴重，多間大學停課，施永青曾擔心中原兩年前投資的美國學生公寓，會不會人去留空無人租，結果卻出乎其意料之外。截至去年12月數據，兩間學生公寓的平均出租率高達96.9%，租金亦分別錄得8.4%及17.4%升幅，物業價值亦升8.6%及16%。

施永青透露，中原基金將進一步進軍英國，投資倫敦三個學生公寓組合，投資額約2,000萬元英鎊，預計租金回報率4厘，相比美國10年期債息僅1.6厘左右，學生宿舍回報更佳。

中原投資管理有限公司（開曼）總裁葉明慧表示，英國全日制大學生人數達201.5萬，其中25.7%為非英國籍留學生。除了留學生，英國共有118萬本土學生不在原生城市就讀大學，這批穿州過省的大學也成為學生公寓的潛在租客。以此計算，非在家住宿需求約為170.4萬張床位。在這些需求中，目前有16.9%的學生住在大學提供的宿舍，而有19%的學生住在私人營運的學生公寓中，64.1%大學生未能入住任何類型的學生宿舍，可見市場有巨大的增長潛力，令過去數年英國私人學生公寓平均出租率高達98%至99%。

按季向投資者分派收入

董事總經理江若雯表示，中原基金已鎖定收購倫敦市中心一個學生公寓組合作投資，涉及三個物業，分別位於Bayswater、Kensington及Vauxhall，總面積41,877方呎，合共提供127張床位。當中兩個項目入住率分別98%及100%，現時每周平均租金235及310英鎊。基金將以低市價約一成的價格購入物業後翻新作學生宿舍，並會按季向投資者分派經營收入。

葉明慧表示，是次投資倫敦三幢學生宿舍，預計所需資金約2,000萬英鎊，若以市場同類型基金作參考，每名投資者入場金額約100萬英鎊，基金管理費約2%，投資年期五年，而項目收購行動已展開。另外，兩年前推出的美國學生宿舍投資，共有20名投資者參與，內地客佔超過一半。