小米今年首季收入增長54.7%，至768.8億元（人民幣、下同）；按非國際財務報告準則計，經調整淨利潤為60.7億元，按年升1.64倍，毛利率為18.4%，按年升3.2個百份點。

根據彭博數據，市場預期收入中位數為746.8億元，經調整淨利潤中位數為39.3億元。

智能手機分部收入按年升69.8%，至515億元，首季售出4,940萬部智能手機，按年升69.2%，智能手機的平均售價為每部1,042.1元，和去年相約。

IoT與生活消費產品收入按年升40.5%，至182億元，主要是由於智能電視、掃地機器人及電動滑板車等若干IoT產品銷售額快速增長。智能電視及筆記本電腦的銷售收入按年增長21.7%，至56億元，主要是由於從去年第一季度疫情影響導致的銷售額減少中恢復。

互聯網服務分部按年升11.4%，至66億元，主要是由於廣告業務收入增長，MIUI的月活躍用戶按年增長28.6%，至4.25億人，其中，中國大陸地區MIUI月活躍用戶數按年增長6.4%，至1.19億人，主要由於智能手機出貨量強勁增長。

海外收入按年增長50.6%，至374億元。根據Canalys統計，按智能手機出貨量計，小米首季在全球62個國家和地區市佔率排名前五，在全球12個國家和地區排名第一。小米在印度的智能手機出貨量連續14個季度保持排名第一，市佔率達到28.3%。在西歐地區我們的市佔率進一步上升至16.6%，市場份額穩居前三，出貨量按年增長89.3%。

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