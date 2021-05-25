編輯開題「大市場小政府不合時宜？」顯然，中共要毁香港，必先毁其「兩制」。兩制精義在於市場經濟，而陸制偏偏就是絕不放權予市場，而事無大小皆由中央規劃，反正有的是人工智能大數據，無所不能了。是故近些年無論由政府用人、大學到智囊，均盡見干預規劃的意識形態甚至手影。到底港英年代留下的積極不干預還有否價值？

答此一問，先要回歸基本：為什麼要相信市場？市場個體在理論上可以各不相干，但當各個體皆各為自身謀最佳福祉時，整體福祉竟然也自動最佳化了──此乃Arrow Debreu的經典理論結果。這種個體各為其政，但羣體竟呈有效模式的現象，在大自然、動物界多的是，由樹木到魚鳥羣皆然。三個臭皮匠已勝一個諸葛亮，何況無數個體？

然而，若無指揮的協調可以處理一切，緣何羣龍不能無首而蜂有蜂皇、蟻有蟻后？縱在人類史上也未嘗無統治者的狀態。得須承認，有些事項尤其是公、私利益衝突的，有協調好過無。不過這類事件或比想像中少，譬如無交通燈是否比有的意外更頻密呢？未必。又如創新、突破，由政府主導下會否有真的創新、真的突破？想想也知未必。

極權政府無所不用其極去擴權，固然會藉此搞大政府。即使不是極權，觀乎歷史，又有否什麼領域必須由政府主導才做得成或做得好？實話說，除了揮軍攻城搶領土外，不易想到還有什麼。近代的很多科技突破其實都由市場的私企帶領、自由的學界主導。政府作用多在阻頭阻勢、劫富濟貧再分配，以修正市場過分的弱肉強食、汰弱留強。

所以，除公、私利益有衝突外，政府插手的第二個理由，是從人道立場保留弱者；但須知這是不符進化論的。除此之外，實看不到有大政府的理由，有亦政府自己話的，但無硬淨基礎。社會思潮會鐘擺的，今天市場失效，不等於政府插手就會更好。

羅家聰

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