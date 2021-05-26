Bitcoin大起大落，4月曾創6.4萬美元高位，隨後又急挫4成至今略低於3.8萬元水平，惟年內仍升35%，不過其大起大落性質，卻減少商戶將商品以bitcoin定價的意欲。另外對沖基金橋水創辦人Ray Dalio更意外透露持有bitcoin。

Dalio在出席年會時意外表示，他手上正持有bitcoin，並指bitcoin最大的風險是它的成功，因為隨著人們將儲蓄投入bitcoin，傳統貨幣體系面臨的威脅將增加，但「就我個人而言，相比債券我寧願持有bitcoin。」

此外芝加哥資產管理公司Kingsview經理Paul Nolte表示，目前bitcoin正經歷從非法貨幣到可能成為比較主流的資產的演變。不過他補充，bitcoin要成為主流資產，就必須受規定和規則約束。

而近期Tesla對bitcoin買車彈弓手，亦令市場關注bitcoin能否取代傳統貨幣變作交易媒介，《BBC》刊文分析，指對於商戶而言，bitcoin若可以在幾個小時內升跌20%或更多，以bitcoin為商品定價會來不受控的賬務混亂。而對消費者而言，無必要以具升值潛力的bitcoin支付賬單。

評論認為bitcoin可能因此進入惡性循環，又引述德意志銀行分析師Marion Laboure指，bitcoin的價值完全基於一廂情願的想法。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略