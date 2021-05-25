【本報訊】去年起陷入財困的高銀金融（530），旗下何文田豪宅項目傲玟最新錄得一宗撻大定個案，最新在2021年5月24日終止買賣合約，撇除買家供款，最少遭發展商殺定438.9萬元。

成交紀錄冊顯示，傲玟2座11樓B室，實用面積1,425方呎，去年5月買家張言（Zhang Yan）以4,389萬元買入，並且採用90天現金付款計劃，即簽訂臨時買賣合約後30天內需要交付一成定金，即438.9萬元，並且於90天內交付餘額後，原業主即需要開始供款，估計原業主最少供款逾八個月。雖然未知買家按揭供款金額，但最少都遭發展商殺定438.9萬元。

不過傲玟撻定為個別項目自身問題，整體樓市仍然熾熱，新盤市場再錄過億元「大刁」。嘉里（683）旗下筆架山緹山別墅6號，實用面積5,422方呎，屬四套房加雙工作間設計，剛以3.74億元成交，呎價68,976元，創項目新高。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，緹山創出項目成交價新高，反映市場對豪宅需求甚殷，吸引買家積極出價。

柏傲莊III示範單位曝光

另外，焦點新盤之一的大圍柏傲莊III，準備短期內推售。發展商新世界發展（017）昨日首度開放示範單位予傳媒參觀，料短期內公佈定價。開設兩個的示範單位，其中一伙以1B座48樓A室為藍本，實用面積765方呎，屬三房加儲物房，另設有連裝修示範單位。