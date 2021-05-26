美國數據平凡，加上市場維持聯儲局今年不改變低息政策的看法，美元跟隨美債孳息向下。非美貨幣中，新西蘭議息結果出乎意料偏向鷹派，刺激紐元重上73美仙。美匯指數今日低見89.61，較上周三收市的90.19跌58點子，本年跌幅為0.4%。過去一周，7大主流貨幣全線向上，漲幅介乎0.1至1.8%，當中以紐元表現最標青；加元一如本欄上周所述，在上闖1.2關口遇到阻力。聯儲局上周公佈的4月會議紀錄顯示，美國聯儲局4月政策會議記錄顯示，由於經濟繼續強勁復蘇，部分官員似乎已經準備開始考慮調整貨幣政策，若經濟繼續向著目標快速取得進展，未來政策會議上某個時候開始討論縮減買債規模是合適的做法。

然而，官員普遍仍認同，超低利率水平仍然是當前從最好政策方針。而隨後包括芝加哥聯儲銀行行長埃文斯等儲局高官，也先後發表淡化近期通脹上升的言論，冷卻市場對儲局今年內「收水」的揣測，令美國10年期國債孳息昨曾跌見1.56厘，較一周前1.65水平再回落。隨著歐洲等國疫情緩和和陸續放寬之餘，美國近日經濟數據不算理想，都是美元持續積弱的因由。

央行動態方面，新西蘭央行議息結果揭盅，一如市場所料按兵不動維持官方基準利率於0.25厘，指當地經濟已回復至接近新冠肺炎疫情爆發前水平，並出乎意料預期最快2022年9月可能加息，帶動紐元應聲向上。不過，由於會後聲明同時指本土經濟活動表現仍參差，所以仍需保持審慎，令紐元高位出現獲利盤。

值得留意是，針對樓市熾熱，新西蘭月初就收緊樓按，分別將投資客及用家的新造按揭成數上調至60%和80%，並暗示有需要會進一步收緊。此外，受惠商品漲價、消費市道勝預期以及失業率出乎意料回落至4.7%，市場憧憬新西蘭央行將最快步加拿大後塵，成為第二個縮減資產購買（放水）規模的國家，造就紐元近日獲得支持。策略上，紐元今日升見73.14美仙，上周收市的71.74美仙升150點子，處於５２周波幅範圍上遊，與高位74.65美仙相差約150點子，若短線不能站穩73美仙，能突破高位的機會不大，估計短期在71至73美仙上落。

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