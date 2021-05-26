睇到藝人莊思敏60萬元賣出持貨16年的銅鑼灣劏場蝕120萬元，劏場認真害人不淺。其實又點只一個藝人喎！

劏場劏廠，最記得羅仲謙在2017年以300萬元買入2個觀塘約100方呎及1個柴灣160方呎工廈單位，3個單位平均呎價7,800元。睇返土地註冊處成交紀錄，該觀塘物業其後越賣越平，2019年成交呎價約6,200元，去到2020年呎價約5,500元，而且儲物室用途有限制，大多數都是只能擺貨，想賣返出去唔容易。至於該柴灣同系單位，2017年中至今未有任何劏廠成交，都唔知要守到幾時。想當日謙謙還被拆售該物業的代理拿來做生招牌。

可能你會話一日未賣一日都未叫輸。但究竟是業主惜售唔想賣，還是買家想買買唔到，就心知肚明。部份銀行對於劏廠按揭審慎，甚至不做按揭，已知咩事。

其實劏場劏廠是經紀諗出嚟賺兩轉佣金的計劃，當時辣招出台後，工廈舖位銀碼大，經紀無啖好食，於是先叫投資者買一層或一個大單位，之後入則拆細再搵另一班人接貨。因為銀碼由幾十萬起，比車位更低，吸引好多街坊師奶客。有些人買返嚟都唔知自己買乜，甚至乎有些人買咗才發覺做唔到按揭而撻訂。

小師兄

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