財經事務及庫務局就《有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的立法建議公眾諮詢》公佈諮詢總結。單看這30字標題，你不會猜到是衝着虛擬資產和貴重金屬及寶石交易而來。

以為規管是為了AML（Anti-Money Laundering）和CTF（Counter-Terrorist Financing）？少年，你太年輕了。針對AML和CTF，做足KYC（認識你的客戶）和CDD（客戶盡職審查）便可以。規管中卻僭建了「只限專業投資者要求」，只容許持牌虛擬資產服務提供者向「擁有不少於$800萬的投資組合」的人提供服務。難道洗錢的和恐怖分子都是散戶？

諮詢總結其實提到，有超過40%意見書認為，當局應容許散戶投資者參與虛擬資產交易所的交易活動。財庫局卻未有交代，其餘不足60%的意見究竟是反對還是根本沒有意見。當然，公眾意見可能並不重要，因為財庫局認為，虛擬資產背後技術的複雜性、所涉及的風險及價格波動性有別於傳統金融產品，防範風險是為了保護投資者。問題是，一位長年只買收息股的退休人士，會比求其一隻IT狗更懂虛擬資產背後技術的複雜性嗎？另一方面，允許未有收入的生物科技公司上市，又是因為生物科技背後技術簡單，還是所涉及的風險及價格波動性比傳統金融產品穩陣？

Babe問：「有錢就專業，呢個係咩玩法？」我搖搖頭：「係$800萬投資組合，即係$800萬現金、存款，或者股票、基金同債券等等。」女友話：「有呢啲就識炒crypto？」我唔係講玩：「我都想財庫局解釋一下，假如我嘅投資組合就係一百幾十粒比特幣，咁立法規管之後我仲有冇資格喺持牌交易所買賣？」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

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