一些公司去年上半年受疫情嚴重影響，業績較差，但下半年大幅好轉，今年上半年將因去年低基數效應，遠勝去年同期。買入此類公司股票，待發中期盈喜，贏面大，復星國際（656）就是這類公司。

1) 2020年，復星純利80.18億元人幣，大跌46%。上半年佔20.12億元人幣，按年大跌74%；下半年佔60.06億元人幣，按年只跌16%。今年上半年，疫情緩和，復星盈利有望維持去年下半年水平，按年增幅將達200%，打打折亦非常出色。

彭博綜合大行預測，復星今年全年賺143億元人幣，大增78%，預測PE 6.2倍，較6年平均折讓25%。較旗下復星醫藥（2196）的23倍折讓73%。

2) 復星今年預測PB 0.60倍，較6年平均折讓39%。復星醫藥PB為3.2倍，復星只及其兩成

水漲船高 母憑子貴

3) 今年以來，復星股價微升0.3%，復星醫藥則大升62%。與2015年高價比較，復星大跌44%，復星醫藥大升71%。復星水漲船高、母憑子貴，概念十足。

4) 今年1月以來，復星共回購0.534億股，佔發行股數0.66%，最高回購價11.4元。

★復星今年業績大翻身，現價12.22元，目標價16.8元，潛在升幅37%，折合今年PE不過8.5倍，只及復星醫藥PE的三成半。國泰君安睇19.55元，高盛睇15元。

同場加映：A股與港股齊升，券商股生猛，估值較高的中金（3908）領頭，單日彈升11%，中信建投（6066）亦漲9%。不妨吼吼較落後的海通證券（6837）。

海通證券2020年盈利108.8億元人幣，升14%。今年首季，營收111.9億元人幣，按年激增60%；純利36.18億元人幣，按年大升59%。受惠於A股市場好景，預測全年賺148億元人幣，增36%，預測PE 5倍，較6年平均11.5倍折讓57%；預測PB 0.46倍，較6年平均0.98倍折讓53%。低估值之外，股息亦是吸引力所在，2020年每股派息0.6317港元，今年預測派0.76元，預測股息率高達10.3厘，較6年平均高出6厘。

海通證券現價7.41元，目標價9.8元，潛在升幅32%。廣發證券睇9.62元，滙證睇9元。

何車