人民幣滙率強勢，令A股復蘇。上證指數昨突破3,500點後，今早再升穿3,600點，5月累升逾4%，勢創8年以來最佳5月，打破A股五窮月魔咒。

人民幣兌美元升穿6.4，今早中間價再升至6.4099，再創近3年新高。人民幣飆升，推動外資狂掃A股，資金已連續6週淨買入，連續加倉板塊包括公共事業、化工、採掘、傳媒等；而昨日（25日）經滬、深股通淨買入達217.23億元人民幣，創下單日歷史新高。

中信證券認為人民幣升值遇到的阻礙有限，因為人民幣升值或可緩解大宗商品價格上升的壓力，短期內強勁外需加上全球供應能力尚未恢復，對中國出口形成的支持，同時緩衝了人民幣升值的負面影響；長期來看，貿易結構的轉型將使出口產品對於人民幣升值的敏感度有所減弱。中信認為人民幣兌美元滙率或能升至6.2水平。

不過，中金報告認為人民幣再進一步升值空間有限，需警惕一定程度的回調風險。《路透社》昨引述多個消息人士稱，當離岸價升值至6.4關鍵水平後，即見國有大行出手買美元護盤，防人民幣升速過快。

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