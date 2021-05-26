塞爾維亞從中國入口370萬劑國藥疫苗，至今接種率達人口27%，較歐盟國平均15%更高，有當地政黨領袖為答謝中國，建議為「習近平同志」（Comrade Xi）建造一座雕像。

《彭博》報道，這建議來自南斯拉夫新共產黨（New Communist Party of Yugoslavia）總書記Aleksandar Banjanac，他已在貝爾格萊德購買多個廣告位置，以爭取民眾支持在公園樹立習近平雕像，但政府暫時未回應相關建議。

塞爾維亞明顯態度較親中，疫情期間除了獲中國出售疫苗，又派遣過醫療團隊到當地分享抗疫經驗，總統武契奇（Aleksandar Vucic）還曾當眾激動親吻中國五星旗感謝。中國在貝爾格萊德亦投資了一座5,500萬美元的新建中國文化中心，而地址正是1999年遭北約飛彈摧毀的前中國大使館，建築物更快將落成；塞爾維亞唯一的鋼廠，已獲中國的河鋼集團收購，而當地最大的銅和金礦商，如今亦獲紫金礦業入股控制，再加上塞爾維亞與中國建築商簽訂的重建基礎設施合同，投資額超過80億美元。

不過，《紐約時報》早時曾報道，塞爾維亞民間與政府親中態度不一，尤其來自中國的礦業集團違反當地環境法規，而且引進大量中國工人，根本沒有為當地帶來就業機會，而且華為在貝爾格萊德安裝了數百個人面識別監控鏡頭，以助政府監控民間的抗議行動。

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