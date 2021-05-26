電視廣播（TVB、511）今日舉行股東會，股東會後退休的副主席兼執行董事李寶安缺席，主持亦沒有交代其去向，大股東兼非執行董事黎瑞剛等董事則以電話形式出席。

主席許濤表示，留意到近日Facebook出現自稱是公司股東組成的「TVB 小股東關注組」群組，該群組有接觸傳媒，不過從來沒有接觸管理層，群組的內容失實，有誹謗成份，已經交由律師處理，該群組內容已刪除。群組曾指出TVB中國生意未如理想，許濤指年報有提及2015年中國收入為2億7,100萬元，去年中國收入是8億300萬，5年增長3倍，升幅好過其他業務。

黎瑞剛在2015年入主TVB以來，引入多項投資，例如ITT（Imagine Tiger Television）等。許濤指ITT是由TVB和美國娛樂公司Imagine共同成立的公司，Imagine由美國荷里活導演Ron Howard和Brian Grazer創立，作品包括《有你終身美麗》（《A Beautiful Mind》）等，其製作的美劇會和TVB獨家合作，對合作有信心，在戰略、營運和財務上對公司非常有利，正與Imagine洽談希望其最新製作的美劇《致命女人 第二季》（《Why Women Kill Season 2》）會和美國同步上映。

財務總裁麥佑基表示，公司債券投資已經根據規則作適當披露，截至去年底債券投資餘額是5億1,000萬元，佔公司資產約5%，當中重大投資，如星美、中國國儲能源已作披露，其他不重要投資就沒有披露。

許濤：所有觀眾都係我哋觀眾，包括年輕人，尤其是年輕人

許濤表示，TVB在今年年初增強綜藝團隊，副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉和首席創意官王祖藍回巢，在節目類型上亦作出不同嘗試，例如清淡和選秀節目，對收視有正面影響，剛播出的《尋人記》在該時段有20點以上收視，在社會上掀起熱潮，甚至有國內製作公司想代理節目，可見新嘗試作出成績，又例如《聲夢傳奇》、《好聲好氣》亦是近年少有的綜藝節目。

問及ViuTV，許濤續指，近日見到電視業有很多新氣象，公司樂見其成，希望繼續照顧社會各年齡層的需要，「所有嘅觀眾都係我地嘅觀眾，包括年輕人，尤其是年輕人」，公司會製作不同的節目，希望可以贏到年輕人的口碑。

許濤指TVB有豐富主辦奧運節目的經驗，今年由政府出資購入播映權，對政府決定非常支持，屆時會在旗下5條頻道播放500小時奧運節目，myTV SUPER播放1,000小時節目，服務市民是公司目標，因東京奧運存在太多不確定因素，因此沒有商業的目標。

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