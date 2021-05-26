●獲超過136萬人認購的京東物流（2618）將於周五（28日）上市。《信報》引述消息指，該股一手中籤率為8%，認購300手（3萬股）始穩獲一手。

市場消息稱，京東物流公開發售超額認購715倍，凍結資金5731億元。由於公開發售超購逾700倍，將觸發回撥機制，公開發售比例由3%增至9%，散戶可以從5482.45萬股（54.8萬手）中搶奪手數。

該股擬以招股價中下限40.36元定價，集資近246億元。京東物流已展開場外交易，但消息混亂，繼早前有投資者以64元放售京東物流股份，近日又傳出有投資者以低於每股50元放售，惟難得悉是否有真實成交，估計不少涉及假消息，以引導價格上落。

●內地媒體《界面新聞》報道，網易（9999）計劃分拆旗下網易雲音樂於香港上市，並即將向港交所遞交上市申請，集資達70.36億元；保薦人為中金、美國銀行及瑞信。

該報道指，網易雲音樂罕有在初步上市文件披露招股詳情，擬發行2132萬股，佔其公司總股本10%。其中213.2萬股在港發售，其餘1918.8萬股面向國際發售；招股價最高330元，集資額達70.36億元。

不過，《界面》在今年3月報道指，網易雲音樂正籌備上市事宜，預計明年提交上市申請。網易雲音樂是網易於2013年4月基於網易雲服務推出的一個音樂平台，網易於2018年11月披露其註冊用戶數為6億，在2019年第二季財報會議上透露已突破8億，按年增長50%。網易雲音樂採取多元化商業模式，涉及廣告、會員、付費音樂、音樂直播、演出票務、音樂周邊等，並嘗試過IP授權等商業化路徑。2019年第二季，網易雲音樂付費有效會員數按年增長1.35倍。

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