【本報訊】身為AlipayHK股東之一的長和（001），去年9月持股因公司配股而被溝淡至四成，不再與阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團平分秋色。本報進一步發現，長和已將部份股份售予螞蟻集團，令持股降至不足兩成，令AlipayHK的港資色彩進一步減退。

長和與阿里巴巴旗下螞蟻集團於2017年合資成立AlipayHK，並由CKHH Alipay Internet Services（HK）全資擁有。其中長和及螞蟻分別透過旗下公司Rossinant以及Antfin（HK）Holding，多次共同對等注資，各持50%股權，即9,634.2萬股份，涉及金額達1.93億美元（約15億港元）。

出售部份持股予螞蟻

不過自去年9月，CKHH Alipay只向螞蟻旗下的Antfin配發股份，涉及4,970.9萬股，長和有別以往做法，並無對等注資，令雙方持股比例起變化，前者持六成，長和降至四成。

根據最新資料顯示，長和不但沒有再注資，反而於去年9月2日將4,810.5萬股份轉讓予Antfin，惟未有披露作價，令長和及螞蟻持股變成19.9%及80.1%，可見長和進一步淡出；以每股1.05美元計算，相關股份涉5,051萬美元（約3.9億港元）。

AlipayHK發言人未有回應轉讓股份交易作價，以及會否引入新股東，抑或傾向獨資經營，僅重申是次變動，是雙方為進一步提升AlipayHK的營運效率而共同作出的決定。發言人同時強調，螞蟻與長和將一如既往，在戰略層面合作無間。長和發言人未有回應本報查詢。