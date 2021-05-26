為搶佔消費券市場，指定營辦商紛紛出招。繼Wechat Pay HK早前宣佈與K11合作推出額外額外回贈，AlipayHK最新宣佈夥拍信和集團送數百萬優惠現金券。

政府電子消費券計劃目標在暑假期間開始接受登記，旨在增加市民消費意欲，加速經濟復蘇。AlipayHK與信和集團達成戰略合作，信和旗下商場將與AlipayHK推出總值數百萬元的獨家優惠現金券，消費者可將商場優惠券與政府消費券一同使用，為消費券增值。此外，AlipayHK新註冊用戶可獲高達港幣70元的迎新電子禮券。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，是次合作是雙贏之舉，感謝信和集團對AlipayHK的認可和肯定，相信透過與商場聯動的合作模式，令優惠可累積一齊使用，令市民手中消費券的價值不止於5,000元，而商場和商舖透過AlipayHK平台的派發優惠券服務，能夠令相關優惠更精準投放和接觸到更多用戶。

信和集團資產管理董事蔡碧林則表示，集團旗下商場與AlipayHK合作商戶高達7成，亦是場內最多顧客使用的電子錢包，相信AlipayHK龐大的活躍客戶群會為商場和商場商戶帶來新客流，提升生意額。

為支持及鼓勵市民接種疫苗，信和旗下商場早前推出「齊心抗疫感謝賞」，只要出示新冠疫苗接種紀錄，包括紙本針卡或電子針卡，即可換取最多40元現金券。

至於AlipayHK競爭對手Wechat Pay HK推出「政府消費券資訊早鳥訂閱有賞」優惠外，亦與多家商戶合推高達120元電子現金券獎賞為政府消費券熱身，較早前則與K11合作推消費券獎賞計劃。

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