近日新盤市況向好，屯門青山公路一帶洋房屢錄交投，英皇國際（163）趁機推出旗下洋房項目畔海，位於屯門大欖澄麗路9號，建有8幢洋房，料短期內以現樓形式推售。

畔海今日上載樓書，樓書顯示，項目建有8幢洋房，1至8號洋房橫向一字排開（沒有4號洋房），樓高3層，實用面積3,290方呎至4,641方呎，屬四房三套房或全套房間隔，均附有雙車位，天台亦連泳池，各附平台、花園及天台。而9號洋房最大，位於地盤較東面的獨立一隅，樓高4層，實用面積4,858方呎，連平台20方呎、花園331方呎及天台885方呎，屬五套房間隔，附泳池及雙車位。

翻查資料，英皇國際於2013年12月以約1.388億元投得項目地皮，每呎樓面地價約為4,839元，屬當時市場估價上限。據發展商表示，預計總投資額約為5億元。

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