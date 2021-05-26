《財新》引述數個消息指出，馬化騰旗下騰訊（700）被監管機構下令分拆金融相關業務，組成金融控股公司以便監管。騰訊金融業務包括手機支付、貸款、保險等，是次監管意味北京希望打擊科技公司在金融市場進取的擴張。

據騰訊首季業績，金融科技及企業服務收入為390.28億元人民幣（下同），按年增38%，佔整體收入29%。

今年3月，公司總裁劉熾平曾指，對於是否需要成立金融控股公司，他指對業務來說是中性，對業務沒有太大影響，對行業發展影響較大，而近期政府出台的規定，公司一直都符合，如再有新的規定，公司會繼續擁抱，視合規為「首條生命線」。

上月《路透》引述消息指，騰訊因未有正確報告過去的收購和投資，規避反壟斷審查，中國正準備對騰訊控股處以巨額罰款，料至少罰100億元，較阿里巴巴早前被罰的182億元少。

據報騰訊正在展開游說，並不介意支付高額罰款，但希望得到更寬鬆的處罰，避免遊戲和微信應用這些核心業務受影響。

阿里（9988）旗下螞蟻集團早前亦被要求分拆金融業務成控股公司，對比傳統金融機構失去監管優勢，而估值亦估計因應監管成本而隨之滑落。

騰訊ADR股價疲弱，現跌0.19%至606.2元，較港股低水1.9%。

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