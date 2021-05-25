話說，今日（26日）電視廣播（511，TVB）舉行股東會，以往一貫會前/會後的記者會今年將取消。原因我估吓，ViuTV無論係氣勢甚至廣告，都壓住TVB狂打，管理層亦冇得好似曾志偉咁講，「打和，Super」，取消亦合理嘅。

開股東會前，自稱TVB股東的網民近日在Facebook開group，力數TVB「五宗罪」，指身兼非執董的大股東黎瑞剛在2015年入主後，股價一直下跌，「最近重搵埋兩個out到唔out 的曾志偉同王祖藍返TVB救亡，點知重衰多幾錢重，收視慘不忍睹」，網民指持股多年「蝕到入肉」，呼籲其他股東今日投反對票，拉管理層下台。

2015年中，TVB股價曾見36元（已除淨），最新是7.73元，六年蒸發近八成，「蝕到入肉」是成立的。曾志偉王祖藍年初返無綫後，TVB股價一度由7.8元升至9.5元，兩成升幅是市場憧憬有希望，然後《開心大綜藝》4月中旬甫推出，就是股價由9.5元掉頭下跌開始，至今打回原型，跌返至年初甫加入時水平。

踢走黎瑞剛、許濤以至曾志偉之流，可以逆轉自救嗎？揸住TVB的，本身應該都有睇開TVB膠劇，很多人大抵心裡還有個印象，計收視點，TVB就算播魚樂無窮，都高過ViuTV，只要換走管理層，吹雞叫返班老戲骨回巢，就能搶回觀眾，攞返廣告。

拍好劇，爭廣告，這是電視台傳統以來賺錢的方程式。TVB主要收入有兩大部份：香港電視廣播及節目發行及分銷。2018年電視廣播收入（主要靠廣告收入）29億元，溢利近2億元，計及為債券減值逾3億元，該年度股東實蝕2億元。

2019年度，電視廣播分部收入減至22億元，分部溢利變虧損，蝕3億元。該年度股東應佔虧損約3億元。及至2020年度，電視廣播分部收入再減至13億元，分部虧損擴大至63億元。TVB將近年廣告收入下跌，歸咎於社會事件及疫情影響，但另一邊廂，ViuTV去年廣告收入逆市攀升29%，至2.7億元，明顯地，市道並非影響企業唯一因素。

根據admanGo廣告數據統計，今年首兩個月本港廣告總開支41億元，按年升24%。按媒體劃分，電視佔29%或近12億元。廣告商投放資源，網民狙擊是一回事，但更看重的是效益及反應，跟紅頂白是常識吧。ViuTV加廣告費不意外，但ViuTV因為MIRROR、ERROR多了好多製作Project，分分鐘比廣告更吸金。

在電視廣告層面，TVB一方面被ViuTV搶客，更大鑊的，是廣告的投放層面已非電視獨大。同樣是admanGo數據，總廣告開支中，網上媒體（桌上電腦、mobile）比重合計30%或12.3億元，超越了電視，甚至乎社交媒體比重亦步亦趨，同期市場份額增至14%。

ViuTV近年造星，不單在自家電視搶佔廣告，甚至乎在其他平台亦相繼曝光，無論YouTube、facebook以至戶外媒體不停被洗板，這個效果絕非TVB換掉所有廢老，就能複製而成。

一直還在揸TVB股票的股東，建議你哋換馬至擁有MIRROR、ERROR等藝人管理業務金蛋的電盈（008）算吧，總比在網上哭股喪，大鬧股東會來得有意義。

股榮

https://www.facebook.com/stockwing1

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