新一批4,500個「白居二」名額殺到，帶動二手居屋及公屋升溫。富誠地產林栢榮表示，黃大仙剛錄得首宗新出爐白居二成交，為竹園北邨橡園樓高層10室，實用面積443方呎，2房間隔，業主本月8日才放盤，居二市場叫價350萬元，剛減至338萬元易手，呎價7,630元，創屋苑綠表呎價近2年新高，比市價高約一成。新買家為白居二人士，今早取得購買證後即入市。

原業主2017年4月透過租置計劃僅以56萬元買入，持有單位4年，轉手勁賺282萬元，大幅升值5倍。

祥益地產黃肇雯表示，天水圍首宗白居二成交亦出爐，為天富苑K座低層5室，實用面積650方呎，業主叫價468萬元，連減四口價共50萬元後，剛以418萬元易手，呎價6,431元，白居二買家把握機會上車。賣方2001年買入價88.05萬元，勁賺約330萬元離場。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略