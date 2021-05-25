【本報訊】樓價高處未算高，屯門居屋更直逼千萬，貴絕新界西北區。鄰近輕鐵美樂站的美樂花園，屬屯門第一代居屋之一，樓齡雖已接近40年，但三房造價高見950萬元，創屋苑入伙約38年歷史新高。

祥益古文彬稱，美樂花園4座中層E室，實用面積861方呎，三房間隔，享海景，業主開價980萬元，減至950萬元即獲區內客承接，樓價雖破盡屋苑紀錄，但呎價僅11,034元。原業主2008年以289萬元購入，持貨12年，賬面獲利661萬元，大幅升值兩倍。

屯門半新樓䨇寓呎價直逼2萬元。祥益黃慶德指，屋苑一個實用面積268方呎北翼高層戶，開放式設計，獲區內首置客「即睇即買」，成交價511萬元，呎價19,067元，創屋苑呎價新高。原業主2016年以392.7萬元入市，是次轉手賬面獲利118.3萬元，升值三成。青衣盈翠半島呎價重上2萬元，位於11座高層E室，實用面積777方呎，屬全海景三房戶，以1,575萬元易手，呎價20,270元，樓價創屋苑標準戶歷來次高。

納米盤傲形4年蝕127萬

納米樓頻錄損手個案。恒地（012）旗下紅磡傲形一個頂層連天台一房戶，實用面積282方呎，以590萬元沽出，呎價20,922元。原業主2017年5月一手價684.6萬元購入，持有單位四年，是次沽貨賬面已蝕94.6萬元，若計及購入成本如釐印費及佣金，料蝕127萬元。

美聯馬鴻德稱，西營盤Imperial Kennedy一個實用面積513方呎放盤，以1,430萬元沽出，呎價27,875元。原業主2018年2月以1,400萬元買入，樓價三年升值僅2%。