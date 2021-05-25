【本報訊】人民幣走強，加上對通脹的憂慮降溫，北水發力吸納港股，並推動騰訊（700）股價昨日升4%，重上600元關口及配股價。恒指亦勁升近500點，升穿50天平均線，挑戰29000點關口。

投資者擺脫通脹困擾，美債孳息回落，美國科技股重拾升浪，港科技股同樣回升。騰訊昨日有遊戲獲批，但被里昂下調目標價，由910元降至855元。不過在北水淨流入31.9億元下，騰訊股價勁升24.5元或4.2%，收報610元，突破595元的配股價。

其他科技股美團（3690）、微盟（2013）等亦分別升2%及5.2%。小米 （1810）獲重新納入富時全球股票指數系列，早上股價亦飆升5%，但於一個月高位28.15元遇阻，收市升幅略為收窄至4.1%，收報27.75元。

阿里再傳噩耗 僅升0.5%

阿里巴巴（9988）昨日僅升0.49%，旗下螞蟻集團再有壞消息傳出，其小額貸款業務「花唄」、「借唄」兩個資產支持證券（ABS）項目處於「終止」狀態，涉及180億元人民幣，而花唄、借唄尚有三個合計260億元ABS仍受理。快手（1024）則因首季勁蝕577.51億人民幣，昨日股價急瀉11.46%，跌至205.6元歷史低位。

港股昨全日不斷向上，最高升上28929點，並以接近高位收市，報28910點，升498點或1.75%；恒生科技指數報8004點，升1.6%。全日成交1,679億元，北水佔443億元，其中淨流入78.6億元。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper預期隨着經濟重新開放，美國以外的經濟體將跟隨美國實現更強勁的復蘇，而且個人、企業於疫情養成的習慣可能持續，令科技行業的強勁收入和盈利或會持續更久，科技股估值下降成為具吸引力的買入點。