由小米（1810）和尚乘集團合資成立的虛擬銀行天星銀行（Airstar）宣布，旗下的企業銀行昨日開始試業，公開予100間中小企參與。企業客戶的首100萬港幣存款，可享1%活期利息，即一年可有超過6000元利息，是傳統銀行的1000倍。

該行網站顯示，首一百萬後的港幣存款，活期年利率會跌至0.1%，另外美元和人民幣存款的活期年利率分別是0.1%和0.25%。

48小時開戶 首年不設最低結餘

天星銀行行政總裁姚文松表示，過往中小企在傳統銀行開戶費時失事，不但到銀行開戶前需要先預約，提交很多文件，一般需要15個工作天才能開戶，亦要付數千元開戶，天星銀行針對中小企客戶的痛點，容許客戶網上免費遙距開戶、不用交業務證明文件，48小時內完成開戶。戶口亦不設月費、手續費，首年不設最低結餘。

姚文松補充，若客戶在7月31日前成功開通企業銀行的網上服務，並使用轉數快或特快轉帳服務交易五次，會送1000元獎賞。

不過，參與的中小企需要符合特定條件，包括要在港註冊、有實體運作、每年營業額不超過港幣8億元或員工數目少於50人，以及申請人或操作戶口的人士需擁有天星銀行的個人理財戶口。

不日推出中小企貸款服務

現時眾安銀行、平安壹帳通銀行等虛擬銀行均有為中小企而設的銀行服務。被問到天星銀行有何策略爭取更多中小企客戶時，姚文松僅稱該行首創遙距開戶，而且幣種較多，現時亦正開拓更多產品予中小企。

他解釋，該行早前已約見一些中小企，作焦點小組訪談（focus group），了解中小企申請貸款的困難，正密鑼緊鼓籌備推出中小企貸款服務，日後亦可能會推出中小企匯兌服務，務求讓服務更豐富。

至於何時正式開業，姚文松表示，企業銀行服務會試業至7月31日，其後會提交報告予金管局，金管局查閱後才能正式開始業務，未有確實時間表。

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